Sanctions contre l’Iran: le Conseil fédéral jugé trop timide

Le Conseil fédéral joue aux équilibristes et les parlementaires n’aiment pas trop ça. Dans un communiqué mardi soir, la commission de politique extérieure du Conseil national a indiqué vouloir que le gouvernement suisse aille plus loin. Ses membres ont voté, par 17 voix contre 6, «une proposition visant à adresser une lettre au Conseil fédéral pour lui demander de reprendre les sanctions de l’UE en rapport avec la répression brutale des manifestations». Elle rejoint notamment une pétition qui avait été déposée, signée par 25’000 personnes .

Début novembre, le Conseil fédéral indiquait reprendre des sanctions de l’Union européenne contre une entreprise d’armement iranienne et trois militaires de haug rang de l’armée iranienne dans le cadre de la guerre en Ukraine et de l’utilisation de drones de fabrication iranienne par la Russie. Mais rien à voir avec les manifestations dans le pays et leur répression par le régime, précisait alors le Secrétariat d’État à l’économie. Car Berne ne veut pas taper trop fort, craignant pour le respect de sa neutralité, grâce à laquelle elle est chargée de faire le lien entre les États-Unis et l’Iran, qui n’ont aucune relation diplomatique.