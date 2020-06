Ville de Genève

Les élus veulent fermer les quais au trafic le week-end

Une proposition socialiste a été soutenue par une majorité du Conseil municipal de la ville.

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a approuvé mardi une motion socialiste qui vise à fermer les quais de la Rade au trafic automobile durant les week-ends de l’été jusqu’au 20 septembre. Les motionnaires citent l’exemple des quais d’Ouchy, à Lausanne. Le but est d’offrir plus d’espaces à la population qui ne peut partir en vacances, en raison de la récession post-Covid.

Le texte a été accepté par la majorité de gauche, soit par 42 oui, 0 abstention et 31 non. Comme l’indique la «Tribune de Genève» , le Conseil administratif devrait le soumettre «très vite» au Conseil d’État, a promis la magistrate Frédérique Perler, «les arrêtés de circulation sont de compétence cantonale».

Le Municipal s’est aussi prononcé (42 oui, 0 abstention, 34 non) en faveur d’une motion d’Ensemble à gauche, qui demande à favoriser l’accès au vélo au moyen d’un crédit de 500’000 francs destinés à l’achat d’un cycle pour 100 francs ou à une réparation pour 50 francs. Les élus ont également largement accepté (73 oui, 1 abstention et 2 non) une motion de l’UDC pour soutenir l’agriculture locale via un nouveau marché, un samedi par mois. Celui-ci prendrait place sur le quai des Bergues et les ponts piétons à proximité.