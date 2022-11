Des millions votés pour remettre la Drize à ciel ouvert

Genève : Les élus votent 61 millions pour une Drize à ciel ouvert

Le Parlement genevois a voté vendredi un crédit de 61 millions de francs destiné à remettre à ciel ouvert la Drize dans le secteur des Acacias. Ainsi que le rapporte la «RTS», cette somme a été débloquée à la quasi unanimité, soit 79 oui contre un non et une abstention. Elle servira à renaturer un premier tronçon de 450 mètres de la rivière. Le projet final prévoit d’extraire du sous-sol la Drize et l’Aire sur 2,5 kilomètres. Le coût global du chantier global est évalué à 250 millions. A terme, il est prévu que les deux rivières constituent la colonne vertébrale du futur quartier Acacias 1, l’un des ensembles de l’immense refonte du secteur intitulé Praille-Acacias-Vernets, ou PAV.