France: Les émeutiers retournent sa voiture, c’est elle qui prend le PV

Cocasse ou désespérant? Lucie doit probablement maudire l’administration française… et les émeutiers qui l’ont mise dans une situation très compliquée. Cette Lyonnaise de 23 ans fait face depuis plusieurs semaines à un imbroglio administratif depuis que sa voiture a été prise pour cible lors des violences urbaines consécutives à la mort du jeune Nahel .

Et pour cause, la fourrière était passée pour récupérer la voiture. Jusqu’ici, rien de bien surprenant. L’affaire se complique lorsque Lucie reçoit chez elle… un procès-verbal. Motif de l’amende? «Stationnement de véhicule gênant l’accès à un autre véhicule ou son dégagement». Une photo de l’AFP datant du matin montre un agent en train de verbaliser.

La police municipale ne veut rien savoir

Un comble alors que la jeune femme est victime dans cette affaire et que l’assurance rechigne à lui rembourser les réparations à effectuer. Lucie s’est donc adressée à la police nationale, qui s’est dit «effarée», d’après des propos du père de Lucie rapportés par «Le Progrès» .

Sauf que la compétence concernant ce cas précis revient à la police municipale, qui s’est avérée beaucoup moins coopérative. Les agents municipaux martèlent que l’avis de contravention date du 7 juillet, alors que la constatation de l’infraction est bel et bien datée… du 1er juillet, selon l’avis consulté par nos confrères.

«Ce qui m’est arrivé est dur émotionnellement. Cela fait un mois que je gère cette histoire pendant mes jours de repos. J’aimerais être reconnue comme victime et qu’on m’aide financièrement», s’est plaint Lucie, désemparée. En plus de médiatiser son histoire, la jeune femme a écrit au procureur, ainsi qu’à la préfète et au tribunal de police. En espérant que ce remue-ménage l’aide à obtenir gain de cause…