Moyen-Orient : Les Émirats abrogent la loi de boycott d’Israël

Les échanges commerciaux entre les Émirats arabes unis et Israël sont désormais permis. Cela fait suite à l’accord de normalisation signé entre les deux pays le 13 août dernier.

Des vols commerciaux seront désormais possibles entre les Émirats arabes unis et Israël.

«Il sera permis de faire entrer, d’échanger et de posséder des biens et produits israéliens de tout type aux Émirats et de les commercialiser», précise le décret.