Yémen – Les Emirats arabes unis affirment avoir intercepté un missile houthi

Yémen : Les Émirats arabes unis affirment avoir intercepté un missile houthi

Pour la troisième fois depuis le mois de janvier, les Émirats, qui appartiennent à la coalition dirigée par Ryad, ont affirmé avoir intercepté et détruit un missile envoyé par les rebelles yéménites houthis.

«Les défenses antiaériennes ont intercepté et détruit un missile balistique lancé par les terroristes houthis visant notre pays», a affirmé le ministère émirati de la Défense dans un communiqué. Il a précisé que les débris du missile étaient tombés dans une zone non peuplée et qu’aucune victime n’était à déplorer.