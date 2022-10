Selon les Emirats, la décision de l’Opep+ n’est pas politique

Pétrole : Les Émirats arabes unis assurent que décision de l’Opep+ n’a rien de politique

Stabiliser les prix du pétrole

«Il y a eu une tentative de politisation de la décision, qui a obligé de nombreux responsables à préciser pour la centième fois que nos décisions sont des décisions techniques», a insisté le ministre, à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, l’un des plus grands exportateurs de pétrole au monde. Selon Souhail al-Mazrouei, chaque membre de l’Opep+ «tient compte de l’intérêt de son pays et de l’intérêt de cette industrie, qui repose sur l’équilibre entre l’offre et la demande». Le ministre émirati a estimé que la décision de l’Opep+ était «bonne» et qu’elle avait permis de «faire reculer les prix et de les stabiliser à un niveau proche de celui d’octobre 2021».