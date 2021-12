Dubaï : Les Émirats arabes unis passent au week-end de samedi-dimanche

Le pays du Golfe est le premier de la région à opter pour les mêmes jours de congé que l'Europe et l'Asie, afin de faciliter les échanges commerciaux et financiers avec le reste du monde.

Les Émirats arabes unis ont décidé de faire passer leur week-end de vendredi-samedi à samedi-dimanche et d’instaurer une semaine de travail de quatre jours et demi, dans un souci notamment de compétitivité, a rapporté mardi l’agence de presse officielle WAM. La décision de l’un des pays les plus riches et influents du Golfe a été prise pour des considérations économiques. «La nouvelle semaine de travail permettra aux Émirats arabes unis de mieux s’aligner avec les marchés internationaux», indique l’agence WAM.