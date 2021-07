Cryptomonnaies : Les Émirats arabes unis vont lancer une monnaie numérique

Le pays du Golfe veut se lancer dans la course aux cryptomonnaies d’ici 5 ans via sa banque centrale.

En 2019, l’Arabie saoudite et les Émirats avaient annoncé une phase de test d’une cryptomonnaie commune pour les transactions entre les banques de deux pays. Les Émirats affichent régulièrement leurs ambitions technologiques, en particulier Abou Dhabi, la capitale, et la cité-État de Dubaï, hub financier dont l’économie est la plus diversifiée de la région. Le pays a investi dans les technologies d’intelligence artificielle, lancé un programme spatial et accueille les sièges régionaux des grandes multinationales du numérique.