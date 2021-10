Environnement – Les Emirats veulent atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

Environnement : Les Émirats veulent atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

À trois semaines de la COP26, les Émirats ont annoncé leur volonté de «soutenir les efforts de la communauté internationale» en faveur du développement durable.

«Nous avons lancé une initiative stratégique des Émirats visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050», a annoncé jeudi Mohammed ben Zayed, prince héritier d’Abu Dhabi qui dirige le pays, son demi-frère président étant malade et n’apparaissant plus en public. «Nous tenons à soutenir les efforts de la communauté internationale pour parvenir à un développement durable, promouvoir la croissance économique et sociale du pays et contribuer au bien de l’humanité», a-t-il déclaré, selon l’agence de presse officielle WAM.