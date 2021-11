Chine : Les émissions de CO2 affichent un recul inédit au 3e trimestre

Les mesures prises par les autorités pour limiter la spéculation et l’endettement dans l’immobilier ont diminué les chantiers et partant, la pollution.

Mais le pays a connu une baisse de 0,5% sur un an des émissions liées aux combustibles fossiles et au ciment au troisième trimestre 2021, selon Lauri Myllyvirta, analyste du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), un organisme de recherche spécialisé dans la pollution de l’air et basé en Finlande.