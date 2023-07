Les émissions de CO2 de l’essence et du diesel en légère baisse

En 2022, les rejets de CO 2 liés aux carburants (essence et diesel) ont reculé de 1,1% par rapport à 2021 , annonce ce mardi l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). En comparaison avec 2019 – soit les valeurs antérieures à la pandémie – la baisse est de 8,1%.

«Le fait que les émissions ne sont pas reparties à la hausse après 2021 s’explique non seulement par les changements de comportement de la population en matière de mobilité induits par la pandémie (plus de travail à domicile et moins de voyages d’affaires), mais aussi par la proportion croissante de l’électromobilité dans la circulation routière», révèle l’OFEV.