Pollution : Les émissions de méthane sont sous-estimées de 70%

L’Agence internationale de l’énergie révèle mercredi que le méthane, ce puissant gaz à effet de serre, est relâché plus fréquemment que ce qui était annoncé.

Dans les faits, elles sont aussi environ 70% supérieures aux chiffres produits par les États, ajoute l’Agence, qui appelle à «plus de transparence» et à «des mesures plus fortes et immédiates». Le méthane génère environ 30% du réchauffement mondial. Sa durée de vie dans l’atmosphère est plus courte (une dizaine d’années) que celle du CO2, mais son pouvoir réchauffant bien supérieur: «réduire (les émissions de méthane) aurait donc un effet rapide dans la lutte contre le réchauffement» climatique, plaide l’AIE.