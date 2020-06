Suisse

Les emplacements pour camping-cars vont s’arracher

Crise du coronavirus oblige, la plupart des Suisses vont passer leurs vacances au pays. Conséquence: les places sont prises d’assaut dans les campings.

«Le canton et Tourisme neuchâtelois nous ont demandé de trouver une solution pour gérer les camping-cars qui arrivent sans réservation. On a décidé de condamner une partie du parking pour offrir environ 20 places d’hébergement pour une nuit», a déclaré Eric Boijentin, responsable du camping de La Tène.

Au camping VD8 de Cheseaux-Noréaz (VD), de l’autre côté du lac de Neuchâtel, on constate aussi une forte demande de la part des camping-cars. «Comme on est dans une zone protégée, on est soumis à certaines restrictions et on ne peut pas les mettre n’importe où», a déclaré Jean-François Golaz, président-administrateur du CCY, qui exploite trois campings sur sol vaudois.