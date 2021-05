Harcèlement sexuel - Les employées de Holy Cow étaient filmées dans les vestiaires

La collaboratrice a parlé de sa découverte à ses collègues, et cinq d’entre elles ont porté plainte. Elles disent avoir été découragées à le faire par le manager en question, rapporte le quotidien. L’entreprise a porté plainte, mais sans aucun suivi ensuite. Des pressions et représailles, comme des ajustements d’horaires, auraient cependant été dirigées vers celles qui ont ébruité l’affaire. Faute de carte mémoire dans la caméra, le Ministère public a, lui, estimé qu’aucune infraction n’avait été commise et a classé l’affaire, sans que les plaignantes n’en soient informées et ne puissent donc faire recours, indiquent-elles. Contacté par le journal, Holy Cow nie l’existence d’ajustement d’horaires indus, et regrette et condamne cet «acte isolé inadmissible». Interpellée pour des accusations de sexisme dans la gestion du personnel et dans le ton des propos de collègues masculins et des cadres, l’entreprise n’y a pas répondu directement mais a mandaté un cabinet d’avocats externe pour mener une enquête à ce sujet.