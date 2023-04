Statistiques: Les employés à temps partiel sont loin de coller aux stéréotypes

Les millénials sont ceux qui travaillent le plus et la génération Z ne semble pas très loin derrière.

«Si la Suisse est deuxième au classement européen du temps partiel, c’est parce qu’elle n’offre pas assez de possibilités de garde pour les enfants.» «Les jeunes générations ne veulent plus bosser et baissent leur taux de travail.» Ces deux clichés, en réalité, ne tiennent pas à l’épreuve des chiffres, selon la masse de données publiées jeudi par l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui a analysé l’évolution du temps partiel en Suisse.

D’abord, l’OFS constate que «la garde des enfants explique un tiers des temps partiels chez les femmes». En clair: dans deux tiers des cas, les raisons sont à chercher ailleurs. Et c’est encore plus marqué chez les hommes. Eux ne sont que 14% à dire avoir opté pour du temps partiel pour élever leur descendance. Il y a une raison qui a de plus en plus le vent en poupe. Nombreuses sont les personnes à avoir coché «manque d’intérêt pour un travail à plein temps». Chez les hommes, elle arrive juste derrière la raison première du choix du taux de travail réduit, qui est la formation continue.