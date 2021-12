Coopération : Les employés afghans de la DDC «oubliés» par Berne

Plusieurs ex-collaborateurs afghans de la Direction du développement et de la coopération, évacués de Kaboul, se sentent aujourd’hui abandonnés par la Suisse.

La Suisse a rapatrié 218 employés afghans de la DDC, en août dernier. DR

À la mi-août 2021, le personnel afghan travaillant pour la Direction du développement et de la coopération (DDC), un service du Département fédéral des affaires étrangères, a quitté Kaboul. Les 218 employés ont ainsi pris place dans un avion militaire allemand qui a mis le cap vers l’Ouzbékistan, avant d’atteindre la Suisse. Arrivées à Zurich, ces personnes et leurs familles ont rapidement eu l’impression que les nombreuses années passées au service de la Confédération ne comptaient plus beaucoup, rapporte la «Luzerner Zeitung» qui en a rencontré quelques-unes. Pour rappel, le personnel Suisse avait quitté Kaboul auparavant.

Les salariés ont été répartis dans différents centres d’asile fédéraux. Puisqu’ils avaient un visa humanitaire, leur statut en matière de droit d’asile a été rapidement clarifié. Un mois après leur entrée en Suisse, ils ont reçu une décision d’asile positive. Puis, ils ont été répartis dans les cantons pour la suite de leur intégration. Mais «70% de ces personnes vivent encore dans un foyer cantonal», rapporte un Afghan, qui se retrouve à vivre dans deux chambres avec sa famille de sept personnes. «J’ai travaillé près de vingt ans pour la Suisse et c’est comme ça qu’on me remercie. Je suis attristé», commente ce témoin.

Des retards dans le suivi

Concernant les relations de travail, la DDC leur a demandé de signer une lettre d’accord prévoyant que leur emploi a pris fin avec leur arrivée en Suisse. Ces salariés de la Confédération devraient recevoir une indemnité comprenant le salaire d’août, plus trois mois de salaire, exonéré d’impôt, et le versement du capital prévoyance. Le montant sera versé sur un compte en Suisse. De plus, ils devraient recevoir un certificat de travail et être invités à une rencontre d’équipe en septembre.

Or, tout ne se passe pas aussi facilement. Ainsi, une des personnes interviewées ne peut pas encaisser l’argent promis par la DDC car, en tant que réfugié, il dépend de l’aide sociale. De plus, l’événement de septembre n’a pas eu lieu à cause du coronavirus et les certificats de travail tardent à être rédigés.