Etude – Les employés ayant une fenêtre sont les plus heureux

Étude : Les employés ayant une fenêtre sont les plus heureux

Un chercheur bâlois, spécialiste de la lumière du jour explique le blues hivernal et comment notre corps est affecté par le manque de lumière du jour.

Une vue sur l’extérieur est bonne pour la personne qui travaille dans un bureau. DR

Le 21 décembre, c’est le solstice d’hiver. Cette période marque le jour le plus court de l’année. Après, le nombre de minutes de lumière augmente. Or, constate Christian Cajochen, spécialiste en lumière du jour, interviewé dans la «Basler Zeitung», si peu de gens ne le remarquent pas, cette situation peut avoir des effets négatifs sur l’humeur. Car, nous quittons la maison alors qu’il fait encore nuit et rentrons lorsqu’il fait déjà nuit.

De nombreuses personnes souffrent du blues hivernal. Elles se sentent moins énergiques, mangent davantage, dorment plus longtemps et se sentent moins satisfaites. Pour contrer cette situation, il serait bon de réduire le temps de travail en hiver. Sauf que «nous devons fournir le même travail durant la période plus sombre que nous le faisons en été» constate le chercheur.

Sortir, le maître mot

Pour éviter ce blues, Christian Cajochen préconise de faire une pause à midi et de sortir. «Même par une journée grise et brumeuse, la lumière extérieure est toujours bien meilleure qu’à l’intérieur. Des études ont démontré que les habitants des régions où le brouillard persiste, comme dans les cantons d’Argovie et de Lucerne, ne sont pas plus malheureux que les habitants du Tessin.» Le spécialiste cite encore une autre étude faite auprès d’employés de bureau: «Ceux qui ont une place de travail près d’une fenêtre ne dorment pas seulement mieux. Ils se sentent également plus satisfaits que leurs collègues qui n’ont pas de vue sur l’extérieur.»

Pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, une lampe dite «lumière du jour» est très utile. «Prendre son petit-déjeuner avec une telle lampe peut donner un important coup de fouet et apporter l’énergie nécessaire au corps. Pour cela, 30 à 60 minutes suffisent. Mais le soir, cette exposition n’est pas recommandée. Cela peut inhiber la production de mélatonine nécessaire au sommeil», conseille Christian Cajochen. Mais rien ne vaut une sortie à la vraie lumière du jour.