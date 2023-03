Suisse: Les employés coûtaient en moyenne 63 francs de l’heure en 2020

Les coûts de la main-d’œuvre se sont élevés à 63,62 francs en moyenne par heure travaillée en 2020 pour l’ensemble de l’économie suisse, indique mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ils correspondent aux charges supportées par les entreprises pour l’emploi du personnel salarié et sont répartis comme suit: salaires et traitements (79,7%), cotisations sociales à la charge des employeurs (17,4%) et autres frais liés notamment à la formation professionnelle et au recrutement (2,9%).