Aviation : Les employés d’Alitalia réclament son sauvetage

«Ne touchez pas à Alitalia!», tel était notamment le slogan des manifestants descendus dans la rue, à Rome, mercredi, pour tenter de sauver la compagnie aérienne italienne.

Les conditions que Bruxelles «dicte» pour faire redécoller la compagnie italienne sont «inacceptables, vexatoires et discriminatoires», selon les syndicats. (Mercredi 14 avril 2021)

«Les ressources financières d’Alitalia sont épuisées et il existe un risque réel que la compagnie soit clouée au sol d’ici quelques semaines», estiment les syndicats. (Mercredi 14 avril 2021)

Environ un millier de salariés d’Alitalia ont manifesté mercredi à Rome pour demander au gouvernement de renflouer la compagnie aérienne en grande difficulté financière et protester contre le «diktat» de Bruxelles, qui retarde selon eux son sauvetage.

«Ne touchez pas à Alitalia!» «Tentez de dire aux Français de renoncer au logo Air France!» et «Un vrai pays fait voler son fleuron national au lieu de le piétiner», pouvait-on lire sur les banderoles agitées par les manifestants.

«Ressources épuisées»

Certains portaient un faux cercueil orné du drapeau de l’Union européenne et d’une maquette d’avion d’Alitalia. «Les ressources financières d’Alitalia sont épuisées et il existe un risque réel que la compagnie soit clouée au sol d’ici quelques semaines», ont prévenu les syndicats Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti et Ugl dans un communiqué.