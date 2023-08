Suisse: Les employés de commerce réclament des hausses de salaire

L’inflation touche aussi les employés de commerce. Raison pour laquelle la Société suisse des employés de commerce et Employés Suisse réclament des augmentations de salaire allant jusqu’à 4,5% dès l’année 2024. Sont visées les entreprises qui n’ont pas accordé de compensation intégrale du renchérissement à leur personnel l’année dernière.

Selon les deux associations, les entreprises ont les moyens de relever les salaires. «Elles font du bénéfice: elles présentent à foison de bons résultats, voire de très bons résultats. Cependant, les employés ne le remarquent pas ou peu lors des négociations salariales, qui sont dans certains cas renvoyées à plus tard», écrivent-elles jeudi dans un communiqué.

300 francs de plus pour les bas salaires

Les deux sociétés visent en particulier les bas revenus: «L’augmentation constante du coût de la vie pénalise de manière disproportionnée les personnes travaillant dans le segment des bas salaires et entraîne de graves conséquences: un grand nombre de ces employés n’ont tout simplement plus de réserves financières ni de capacités», déplorent-elles. Elles souhaitent donc que les entreprises fassent un effort, en particulier pour ceux qui gagnent moins de 4200 francs par mois. Et réclament pour eux une hausse de 300 francs par mois.