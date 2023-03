Débâcle de la grande banque: Les employés de Credit Suisse réclament une Task force 

Comme le rapporte la «NZZ am Sonntag» du jour, l'Association suisse des employés de banque (ASEB) a négocié samedi avec Credit Suisse au vu de la menace qui pèse sur les emplois au sein de la banque et pour tenter de sauver ce qui peut l’être. «Il est à craindre que beaucoup plus de postes soient désormais en jeu que ce qui avait été communiqué à l'automne dernier. La situation est dramatique», déclare ainsi Michael von Felten, président de l'ASEB au journal zurichois.

L’automne dernier, CS avait annoncé un plan de restructuration avec environ 43’000 postes à plein temps restants sur les 50’480 actuels – dont environ 17’000 en Suisse et près de 10’000 dans la région zurichoise. Mais dès ce week-end, le nombre de postes à supprimer devrait augmenter. L'association du personnel bancaire parle d'une situation dramatique, et exige la création d'une Task force des partenaires sociaux pour le personnel du CS, composée de représentants des employés et d’autres acteurs. Cela afin de sauver le généreux plan social de l’automne passé. La Task force devrait être consultée lors des décisions concernant le personnel. Et si nécessaire, les politiques, et notamment le Conseil fédéral, devront y veiller.