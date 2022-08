Les employés de Custodio, à l'aéroport de Genève, veulent de meilleurs salaires

Sécurité aéroportuaire (GE) : Les employés de Custodio veulent de meilleurs salaires

Les collaborateurs de Custodio s’occupent du contrôle des bagages et des passagers à l’aéroport de Genève.

Un nouveau conflit syndical couve à l’aéroport de Genève. Le SSP, mandaté par les employés de Custodio pour les représenter, a saisi la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) afin d’obtenir une conciliation, a rapporté la «Tribune de Genève». Les collaborateurs de l’entreprise spécialisée dans le contrôle des passagers et des bagages réclament une amélioration de leurs conditions de travail. Ils souhaitent de meilleurs salaires, de meilleurs horaires et davantage de considération. Custodio, pour sa part, refuse de reconnaître le SSP, alors qu’elle mène en parallèle des négociations relatives à la convention collective de travail, avec deux autres organisations de défense du personnel, soit Unia et Syna.