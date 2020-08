Genève

Les employés de la Coop se méfient des vieux masques

L’enseigne distribue du matériel de protection «périmé» à ses salariés. Mais il a été testé par un laboratoire.

Des masques «périmés» sont distribués à certains collaborateurs de la Coop. Iris*, qui travaille dans un magasin genevois, s’en est aperçue en observant la boîte mise à disposition des employés. Y figure «novembre 2019» comme date de péremption. «Et c’est la même chose dans une autre succursale. On en a parlé aux chefs. Ils nous ont dit que c’était les seuls masques qu’ils avaient, et que ça protégeait encore. Mes collègues et moi, on ne trouve pas ça normal. On n’est que des numéros, on travaille, et notre santé, on s’en fiche. On le ressent ainsi.»