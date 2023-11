Les employés de La Poste proposent des assurances maladie

Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous souhaitez envoyer une lettre ou déposer un colis dans une succursale de La Poste et, là, l’employé au guichet postal vous propose de souscrire à une assurance maladie. Sympany, Assura ou AXA, plus précisément. Car, oui, le service postal détenu par la Confédération collabore avec des assureurs privés, même si la vente d’assurances maladie dans les différents points commerciaux ne se pratique que depuis 2022. Les postiers ne concluent pas un contrat à proprement parler avec le client, mais le réfèrent aux assureurs partenaires. Une démarche qui soulève son lot de questions morales et éthiques. Selon le quotidien «Aargauer Zeitung», les défenseurs des consommateurs alémaniques accusent l’entreprise de faire du «harcèlement» commercial.