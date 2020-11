«Metoo»Les employés de la RTS veulent que «la lumière soit faite»

L’enquête fouillée du «Temps» a suscité stupéfaction et indignation au sein de la télévision suisse romande. Les collaborateurs attendent des changements.

La tour de la télévision, à Genève. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

«Enfin, c’est sorti!» voilà ce que s’est dit un employé de la RTS samedi à la lecture du «Temps», évoquant un «sentiment de libération» eu égard à des rumeurs qui circulaient de longue date, mais également de la gêne: «Notre travail consiste notamment à dénoncer des scandales, nous devons être irréprochables».

Dans son édition du week-end, le quotidien romand a révélé des témoignages faisant état, à la télévision, de harcèlement sexuel, ainsi que de propos et de gestes déplacés. Des agissements qui auraient été, pour certains, connus, mais dont les plaintes auprès de la direction n’auraient abouti qu’à une mise au placard dans un des cas.

«Est-ce que la direction a fait son travail?» Un employé de la RTS

Ces révélations, qui concernent deux cadres et l’ex-présentateur vedette Darius Rochebin. ont suscité une «onde de choc» dans la maison relate un journaliste. «Ouvrir le journal, y lire les récits de tels faits qui se seraient produits dans l’entreprise, c’est difficile. Il y a de quoi s’interroger: est-ce que la direction a fait son travail?» La question du placard doré dans lequel aurait été placé un des mis en cause interroge un collaborateur qui estime qu’il y a des «défaillances» au niveau des cadres intermédiaires.

Une de ses collègues pointe «une vieille culture d’entreprise dans laquelle on cache les problèmes sous le tapis». Elle s’inquiète de constater que les interlocuteurs du «Temps» ont tous voulu rester anonymes. «Cela me fait peur de lire que les employés craignaient de dénoncer par crainte de perdre leur poste.» Le fossé entre plusieurs générations est également pointé du doigt par une autre journaliste qui indique que les moins de 40 ans étaient tous au courant des rumeurs concernant Darius Rochebin. C’était moins le cas au sein des employés plus âgés.»

Onde de choc

Elle, et une autre employée relèvent que depuis l’éclatement de Metoo en 2017 et la grève des femmes en juin 2019, les choses changent. «Il y a une évolution de la culture d’entreprise, notamment due à l’arrivée du nouveau directeur en 2017. Aujourd’hui, certains comportements ne passent tout simplement plus. leurs auteurs sont immédiatement remis en place», se réjouit-elle.

Après l’éclatement du scandale et l’onde de choc, toutes les personnes interrogées veulent que «la lumière soit faite sur ces agissements et exigent du changement». Plusieurs collaborateurs estiment que la direction a failli dans la gestion des signalements et du manque de sanctions, mais également dans la manière de communiquer après la parution de l’article du «Temps».

Nommer une commission d’experts

«Ils n’assument pas et se positionnent comme n’importe quelle grande entreprise face à un scandale. Nous voudrions qu’ils admettent qu’ils ont fait des erreurs, qu’ils prennent du recul, plutôt que de vouloir faire croire qu’ils ont fait tout juste.» Pour les collaborateurs interrogés, tout dysfonctionnement doit être sanctionné une fois les faits établis. Par ailleurs, ils espèrent un changement dans la culture d’entreprise.