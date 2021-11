Berne : Les employés de l’OFSP cumulent pour 4,8 millions de francs d’heures sup

Les collaborateurs de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont accumulé en moyenne 18 jours en vacances et heures supplémentaires. Ils ont jusqu’à la fin 2023 pour les prendre.

Depuis le début de la pandémie, aucun Office fédéral n’a été autant sollicité que l’OFSP d’Alain Berset. Les plus de 500 collaborateurs ont travaillé à Berne, à Liebefeld, parfois jour et nuit, pour préparer des consultations, planifier des conférences de presse et bien sûr pour traiter des affaires courantes, hors pandémie. Cela se reflète dans le solde de vacances et heures supplémentaires des employés. En 2020 il est passé de 14 à 18,4 jours. À noter que les chiffres de l’année 2021, eux, ne sont pas encore disponibles.