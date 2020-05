Suisse

Les employés de PostFinance auront droit à leur temps libre

Une nouvelle convention collective de travail permet au personnel de l’organisme financier de ne plus être sollicité pendant son temps de congé grâce à un «droit de non-disponibilité».

Séparer vie privée et professionnelle

Il accorde au personnel le droit de ne plus avoir à recevoir d’appels et de messages de l’employeur pendant son temps libre. Un tel droit permet une séparation plus nette de la vie privée et professionnelle.