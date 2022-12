Monthey: Les employés de Syngenta s'en remettent au syndicat

Monthey (VS) : Les employés de Syngenta appellent les syndicats en renfort

Les négociations entre les travailleurs et l’entreprise pharmaceutique pour une compensation du renchérissement de 3% n’ont pas abouti, malgré les revenus spectaculaires de la firme.

«Un coût insignifiant» pour Syngenta, «un impact positif» pour les salariés. C’est ainsi qu’Unia met en perspective la compensation du renchérissement à hauteur de 3% demandée par les travailleurs du site de Monthey et refusée par le géant pharmaceutique. Après six séances de négociations vaines, la commission du personnel a fait appel aux syndicats. Des rencontres auront lieu prochainement avec la direction, selon Unia, qui n’écarte pas des mesures de lutte plus conséquentes à l’avenir.