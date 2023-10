Les employés des transports publics contre les mesures d’économie

Les entreprises régionales de transport recevront l’an prochain 92 millions de francs de moins comme contribution fédérale pour le transport régional de voyageurs. Et le Conseil fédéral veut poursuivre l’exercice durant plusieurs années. Il est question de 20 à 30 millions de francs de plus chaque année. Les syndicats du personnel des transports ont remis, mardi à Berne, 6000 signatures demandant au parlement de stopper les projets d’économie du Conseil fédéral lors des prochains débats sur le budget.

Selon les syndicats, les conséquences affecteront les cantons et les entreprises de transports. «Ça pourrait engendrer des suppressions de prestations dans le trafic régional. En clair, l’horaire serait réduit. Certains lieux ne seraient plus desservis par les transports publics. Et, bien sûr, le personnel subirait les conséquences de toute cette pagaille, déclare le vice-président du Syndicat du personnel des transports (SEV), Christian Fankhauser. Aujourd’hui déjà, le personnel est parvenu à ses limites. Si les entreprises devaient supprimer une partie de leurs effectifs, la pression augmenterait encore pour le personnel restant. Il y aurait des tournus plus longs, des jours libres supprimés, etc.»