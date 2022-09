Vaud : Les employés du CHUV se sentent mieux au travail qu’il y a six ans

Le CHUV compte plus de 12’000 employés, dont deux tiers ont répondu à un sondage mené par l’institution.

Près de 8000 personnes ont répondu à un sondage mené par le CHUV au mois de juin concernant leurs conditions de travail. Alors que les professionnels de la santé sont régulièrement dans les médias pour dénoncer leur détérioration, une majorité des collaborateurs sondés répondent toutefois se sentir «bien à très bien» au travail (65%). Parallèlement, 35% des sondés estiment que celui-ci est de plus en plus «pénible émotionnellement».

Parmi les problèmes relevés, les employés évoquent «l’organisation du travail, la charge de travail, les effectifs et la répartition des ressources, l’impact de la documentation électronique, les conséquences de l’absentéisme sur le travail, et l’effet de trop nombreux projets institutionnels en parallèle à l’activité courante». L’établissement vaudois annonce le lancement d’un plan d’action avec la création de groupes de travail représentatifs des collaborateurs.

Le CHUV indique que ce sondage répond à une préoccupation autour du climat de travail. La démarche a été pensée en concertation avec le Canton, les associations professionnelles, la commission du personnel et les syndicats. Et d’ajouter qu’un certain nombre de mesures sont déjà en cours, comme le remplacement de congés de maternité, la reprise des heures supplémentaires ou la prévention des absences.