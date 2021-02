Coronavirus : Les employés du Vatican refusant le vaccin risquent le licenciement

Au Vatican, un texte prévoit qu’un travailleur refusant de se faire vacciner sans raison médicale encourt de graves risques, comme perdre son emploi.

Un employé ne présentant pas de contre-indications médicales avérées et refusant l’administration d’un vaccin contre le Covid-19 risque «des conséquences plus ou moins importantes pouvant aller jusqu’à l’interruption de la relation de travail», prévoit ce texte publié sur le site officiel de l’État du Vatican et consacré à la santé publique en cas de crise sanitaire comme la pandémie actuelle.