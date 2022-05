New York : Les employés d’un deuxième centre d’Amazon refusent d’être syndiqués

Les travailleurs d’un centre de tri d’Amazon de Staten Island avaient dit oui en avril à un syndicat. Lundi, les salariés d’un autre centre new-yorkais ont rejeté l’offre.

Seuls 380 employés du centre de tri d’Amazon LDJ5 ont dit oui à l’arrivée d’un syndicat, contre 618 non.

Le syndicat Amazon Labor Union (ALU), fort d’une première victoire retentissante début avril, n’a pas réussi à renouveler immédiatement son exploit: les employés d’un centre de tri d’Amazon à New York ont voté massivement contre l’arrivée de l’organisation sur leur site.

ALU avait créé la surprise début avril en devenant le premier syndicat de l’entreprise aux États-Unis, au sein de l’entrepôt JFK8 dans le quartier de Staten Island à New York. Deuxième employeur aux États-Unis après le géant de la distribution Walmart, Amazon avait jusqu’alors réussi à repousser les velléités des salariés souhaitant se regrouper dans le pays depuis sa création en 1994.

«Amazon, on arrive…»

Le président américain Joe Biden lui-même avait livré début avril un plaidoyer énergique en faveur des syndicats, déclarant lors de son intervention: «D’ailleurs, Amazon, on arrive…» Mais la pression de la part de l’entreprise fondée par Jeff Bezos a été «plus forte que la première fois», l’entreprise commettant «des actes illégaux» pour contrer la campagne syndicale, a assuré Eric Milner, l’avocat représentant ALU, en évoquant notamment des mesures disciplinaires contre des syndicalistes.

Le précédent Starbucks

Divers gros syndicats ont déjà exprimé leur volonté d’apporter un soutien logistique et juridique à ALU, et toutes ces organisations doivent se coordonner pour mener campagne dans plusieurs entrepôts à la fois, a-t-elle souligné. Car au final, c’est seulement s’ils parviennent à engranger plusieurs victoires et à recueillir suffisamment de soutien qu’Amazon «acceptera de négocier», a-t-elle ajouté.