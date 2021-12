Coronavirus – «Les employés vaccinés pourraient se sentir désavantagés»

Des mesures suffisantes?

Interrogé par «20 Minuten», Jan Fehr, infectiologue à l’Université de Zurich, se dit «heureux» que le Conseil fédéral ait repris la main pour proposer des mesures générales. Mais, il ne sait pas si ces restrictions seront suffisantes pour freiner la hausse des infections et maîtriser en parallèle l’arrivée du nouveau variant Omicron. Quelle solution prône-t-il? «Il serait envisageable d’opter strictement pour le télétravail, d’appliquer le certificat à grande échelle et d’envisager très sérieusement la 2G.» (ndlr: certificat Covid uniquement pour les personnes guéries ou vaccinées). Le spécialiste va même plus loin: «Dans certaines situations, la 2G plus un masque, ou la 2G plus un test» pourrait être introduit selon lui. Jan Fehr suggère aussi au Conseil fédéral de présenter «une feuille de route», pour bien expliquer à la population «à quoi pourraient ressembler les prochaines étapes sur lesquelles les mesures se basent». L’infectiologue pense aussi que la pilule est plus dure à avaler pour ceux qui ont franchi le pas de la vaccination: «Il est vraiment difficile pour les personnes vaccinées d’accepter de nouvelles restrictions. Mais nous sommes tous dans le même bateau, rappelle-t-il. Nous devons nous serrer les coudes en tant que société, quoi qu’il en coûte.»