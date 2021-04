Photo d’illustration. Pixabay

Diplomatie, serviabilité, affabilité: trois qualités avant tout recherchées dans le monde de l'emploi en 2021. « À l'aube de cette deuxième année de Corona, les entreprises affichent un cinquième d'emplois en moins au premier trimestre 2021 par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, toute personne à la recherche d'un nouvel emploi doit non seulement posséder de bonnes connaissances professionnelles, mais aussi disposer des compétences sociales », explique Monica Dell'Anna, CEO du groupe Adecco Suisse.

L'enquête scientifique de l'Adecco Group Swiss Job Market Index, du Moniteur du marché de l'emploi en Suisse de l'Université de Zurich, montre ainsi que la demande en compétences sociales dans les offres d'emploi en Suisse ne cesse de s’accentuer.

Demande en compétences sociales

Les compétences sociales sont particulièrement recherchées dans les professions du commerce et de la vente, de la gestion et de l'organisation, de la finance et des services fiduciaires, ainsi que dans les emplois de bureau et l'administration. Elles sont exigées dans plus de deux tiers des offres d'emploi.

Classement par profession des annonces avec au moins une compétence sociale. Adecco Suisse

« La formation continue ne devrait pas inclure uniquement l'expertise professionnelle ou les connaissances techniques, mais aussi les compétences sociales. Il est intéressant d'investir ici, car les compétences sociales font partie de ce qu'on appelle les «compétences transférables». Celles-ci sont particulièrement importantes en cas de changement d'emploi, car elles peuvent être utilisées indépendamment de l'appartenance à une entreprise », ajoute Monica Dell'Anna.

Talents en communication

La demande la plus importante à l'heure actuelle, avec une part de 38%, concerne les compétences en communication. Il s'agit notamment d'exigences telles que «connaissance de la nature humaine», «diplomatie», «bon relationnel» et «bon communicant». Les compétences en communication sont fréquemment mentionnées pour les professions du commerce et de la vente (51%), de la gestion et de l'organisation (51%) ainsi que de la finance et des services fiduciaires (48%).

Les compétences sociales les plus demandées par groupe professionnel. Adecco Suisse