Suisse : Les employeurs sont confiants pour embaucher

Pour le quatrième trimestre 2021, les employeurs prévoient une croissance nette de l’emploi de +8%, selon le baromètre de l’emploi ManpowerGroup.

En Suisse, les employeurs des sept régions et secteurs sont confiants quant à leurs intentions de recrutement pour le dernier trimestre de 2021, avec une prévision nette d’emploi de +8%, selon le baromètre de l’emploi de ManpowerGroup pour le 4e trimestre 2021. Il s’agit des mêmes perspectives qu’au trimestre précédent et d’une amélioration de 6 points par rapport au même trimestre en 2020.

Des gains d’effectifs sont prévus dans les sept secteurs d’activité au cours du prochain trimestre. Le rythme d’embauche le plus élevé est prévu par les employeurs du secteur manufacturier, qui annoncent une prévision nette d’emploi de +12%. Une activité modérée est prévue dans deux secteurs avec une prévision nette d’emploi de +9% – le secteur de la finance et des services aux entreprises et le secteur de la production autre – tandis que le secteur de l’hôtellerie-restauration affiche une prévision nette d’emploi de +7%, soit la plus forte prévision d’embauche depuis deux ans.

Pénurie de talents

Face à cette pénurie de talents, la flexibilité, la formation continue et le développement des compétences sont les incitations les plus populaires offertes par les entreprises à leurs employés au niveau mondial: 51% des employeurs prévoient une forme d’incitation financière pour attirer les talents, contre 20% qui proposent des avantages non financiers tels que des jours de vacances. En Suisse, 54% des entreprises tentent d’attirer les talents en leur proposant des formations, du développement de compétences ou du mentorat, suivis par des horaires de travail flexibles (48%) et des lieux de travail plus flexibles (37%).