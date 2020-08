Intoxications

Les empoisonnements ont fait sept morts l’an dernier en Suisse

Tox Info Suisse a recensé 39’217 consultations liées aux intoxications pour l’année 2019. Cinq des sept cas d’intoxications mortelles sont dus à des médicaments.

En 2019, Tox Info Suisse a fourni 39’217 consultations liées aux intoxications. Au total, sept cas mortels ont été recensés. Parmi eux, Tox Info Suisse a enregistré cinq cas d’intoxications médicamenteuses, un cas dû à un herbicide et un autre cas en lien avec un produit cosmétique, écrit-il mercredi dans son rapport annuel.

Environ 70% de tous les empoisonnements sont dus aux médicaments, aux produits domestiques et aux plantes. Parmi les cas graves, 72% ont été causés par des médicaments et 14% par des produits d’agrément et des drogues.