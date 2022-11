Votation cantonale: Les EMS valaisans seront-ils tenus d’accepter l’aide à la fin de vie?

Seule la moitié des EMS valaisans acceptent qu’un pensionnaire fasse appel à un service d’aide à la fin de vie dans ses murs, rappelait ce printemps la RTS . Or, selon un avis de droit commandé par le Grand Conseil, chacun doit avoir le droit de choisir les modalités de sa mort. Un projet de loi demande donc que chaque institution bénéficiant d’argent public soit tenue, non pas de prodiguer elle-même l’aide au suicide, mais d’accepter qu’elle ait lieu en ses murs, par exemple via Exit.

Au Parlement, c’était notamment l’UDC et les représentants du Haut Valais qui s’étaient opposés au texte. Désormais, le camp du non est défendu par un comité baptisé «Pro Liberty», mené par l’ancien conseiller d’Etat du Centre Jean-René Fournier et secondé par l’ancien président de la faîtière des EMS. Pour eux, cite le quotidien valaisan, les institutions «doivent être les seules habilitées à accepter ou refuser l’acte qui mène au décès». Ils appellent aussi à respecter la différence culturelle entre le haut et le bas du canton.