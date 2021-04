Suisse : Les enfants à l’école toute la journée?

La Ville de Zurich veut généraliser l’école à journée continue après le succès de son projet pilote. En Suisse romande, l’École des Eaux-Vives (GE) mène une expérience similaire depuis plus de trente ans.

Après avoir testé l’école à journée continue durant six ans dans différentes écoles de la ville de Zurich, le Conseil municipal aimerait généraliser la pratique dans toutes les écoles d’ici à 2031, selon le «Tages-Anzeiger» . L’année prochaine, les Zurichois devraient se prononcer sur l’introduction de cette pratique.

Ce sont des écoles primaires accueillant les enfants de la première à la sixième année, et dans lesquelles ces derniers restent toute la journée, cinq jours par semaine. Dans les écoles zurichoises qui ont participé au projet pilote, les élèves reçoivent un repas à midi.

En 2016, la Ville de Zurich a testé le dispositif dans six écoles lors d’une première phase du projet. Après qu’une large majorité a voté pour une seconde phase en 2018, 24 autres écoles seront transformées en écoles à journée continue entre 2019 et 2022. Si le dispositif se généralise, des services de garde d’enfants ouverts et gratuits jusqu’à 15h30 devront toutefois être mis en place.