Racisme : Les enfants aborigènes volés attaquent l’Australie en justice

Quelque 800 Aborigènes retirés de force à leurs proches entre 1910 et 1970 ont ont attaqué le gouvernement et exigent des dédommagements pour le préjudice subi.

Indemnisations

Racisme institutionnel

Mais un quart de siècle plus tard, les victimes dénoncent le racisme institutionnel toujours d’actualité et l’échec des autorités à affronter les problèmes de santé mentale des personnes touchées, même si des financements ont bien été attribués à ses programmes de conseils et au soutien des familles. Il n’existe pas de chiffres précis sur le nombre de personnes concernées. Le rapport de 1997 estimait qu’au minimum un Aborigène et un indigène du détroit de Torrès sur dix avaient été enlevés à sa famille.

Les Aborigènes et indigènes du détroit de Torrès vivent en Australie depuis plus de 40.000 ans et forment la population la plus pauvre et la plus marginalisée du pays. Lors de l’arrivée des colons européens en Australie en 1788, les Aborigènes étaient environ un million. Ils ne représentent plus aujourd’hui que 3% des 25 millions d’Australiens.