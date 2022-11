La réforme de l’assurance-maladie inquiète Cancer de l'Enfant

Assurance-Maladie : Les enfants atteints de cancer menacés par une réforme de la loi

Alors que la Confédération mène actuellement une consultation sur une réforme de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (lire encadré), l’association Cancer de l’Enfant en Suisse s’inquiète. Selon elle, la révision pourrait «rendre encore plus difficile l’accès à des médicaments d’importance vitale pour les enfants atteints de cancer et aggraverait les difficultés existantes en matière de prise en charge des coûts des médicaments». En réaction, elle lance une campagne pour sensibiliser le public et les décideurs «à la menace d’une prise en charge déficiente».