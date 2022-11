Vaud : Les enfants au travail pour dépasser les préjugés de genre

Voilà vingt ans que la JOM est une journée particulière pour les enfants du canton de Vaud. En effet, les élèves de la 7e année à la 9e année Harmos (10-13 ans) sont invités à découvrir l’univers professionnel d’un parent ou d’un proche, idéalement d’un homme pour les filles et d’une femme pour les garçons. Les choix d’orientation scolaire sont influencés par le genre des jeunes, rappelle le Bureau de l’égalité (BEFH), ce qui crée ensuite des différences au niveau de la rémunération et de l’accès aux postes à responsabilité.

Quelques nouveautés

«Je suis allé tester le métier de journaliste, raconte Lilian, 13 ans. J’ai trouvé cette journée intéressante, c’était cool de découvrir ce métier, et tout ce qui se passe dans les coulisses d’un journal.»

Eloan, 13 ans, ajoute: «Je me suis bien amusé. Mais je pensais déjà que ce n’était pas un métier pour moi et ça a confirmé mon idée. Je ne me vois pas travailler dans un bureau.»