Fribourg : Les enfants de moins de 12 ans sont aussi des contacts étroits

Le Canton a édicté de nouvelles mesures pour limiter les contagions dans les écoles.

Depuis deux semaines, plusieurs écoles fribourgeoises ont connu ou connaissent des cas d’élèves ou d’enseignants contaminés par un variant plus contagieux du Covid-19. Des recommandations ont été élaborées par le Service du Médecin cantonal (SMC) pour stopper rapidement les chaînes des contaminations, à la suite des expériences réalisées sur le terrain, notamment au CO de Tavel, à l’école de Siviriez et à l’école de Belfaux.