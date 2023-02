Suisse: Les enfants doivent aussi pouvoir porter le double nom des parents

Les deux solutions sur la table pour le double nom

La petite solution soumise à la consultation reprend largement la réglementation en vigueur avant 2013. La grande permettrait elle aux deux époux de porter un double nom via toute une palette de possibilités. C’est celle qui a recueilli une majorité d’avis favorables. Tous les partis, sauf le Centre, l’ont jugé plus égalitaire et offrant plus de garanties en termes de diversité pour toutes les formes de familles courantes aujourd’hui. Ils ont toutefois regretté que le projet ne tienne pas assez compte du nom des enfants. Message reçu donc par la CAJ-N.