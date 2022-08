Pauvreté : Les enfants du Sri Lanka «vont au lit affamés»

Les petits Sri Lankais ne savent pas de quoi le lendemain sera fait et s’ils pourront manger à leur faim. La faute à la crise historique que traverse le pays.

Le Sri Lanka, pays de 22 millions d’habitants, est ravagé par une crise économique historique, marquée par de sévères pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, faute de devises pour financer les importations.

Et l’alerte lancée vendredi par George Laryea-Adjei, directeur du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), est sans appel et fait froid dans le dos: «Les enfants du Sri Lanka vont au lit affamés, sans savoir de quoi le lendemain sera fait et s’ils pourront manger à leur faim.»