Genève : Les enfants enlevés et le père retrouvés sains et saufs

Julie et Milo V., les deux enfants de 7 et 5 ans enlevés mardi matin par leur père à la sortie de leur école à Thônex, ont été retrouvés mercredi soir, en France voisine, a indiqué ce jeudi matin, la police genevoise. Ils sont sains et saufs, ainsi que leur papa.