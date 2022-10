La Chaux-de-Fonds (NE): Les enfants enlevés vendredi sont les mêmes que ceux retrouvés à Boudry

Ces derniers avaient été enlevés par leur mère, à Madrid. Elle les avait ensuite cachés durant une année dans le canton de Neuchâtel et c’est à Boudry qu’ils avaient finalement été retrouvés en juin dernier. Le père avait immédiatement pris sa voiture pour venir les chercher, mais la justice suisse avait décidé de les laisser avec leur mère et avait interdit au père de les emporter. Ce dernier n’a visiblement pas souhaité en rester-là et aurait décidé de les enlever à son tour pour les ramener en Espagne.