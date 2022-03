Féminicide de Rapperswil-Jona (SG) – «Les enfants n’ont désormais plus de parents»

Des habitants du quartier ont déposé samedi des fleurs et une bougie devant l’appartement. Selon un voisin, B.A., son mari et leurs trois enfants avaient emménagé là il y a quelques mois à peine. «C’était une femme aimable et ouverte», se souvient une autre voisine. Une autre ajoute: «C’est vraiment triste. Les enfants n’ont désormais plus de parents. La plus jeune des filles est encore un bébé.»