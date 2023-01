RDC : «Les enfants ont confondu la grenade avec un jouet, et du coup elle a explosé»

Une petite fille de 3 ans et un garçon de 11 ans ont été tués par un engin explosif ramassé dans un champ, dans la province du Sud-Kivu.

L’explosion a de la grenade a également blessé six personnes. (Image d’illustration)

«Ils ignoraient qu’il s’agissait d’une grenade»

L’explosion s’est produite lundi après-midi, alors que des enfants faisaient la chasse aux oiseaux dans un champ. Ils «ont ramassé l’engin qu’ils ont confondu avec un jouet, ignorant qu’il s’agissait d’une grenade et qui a du coup explosé», a déclaré à l’AFP Gérard Matibu, chef de groupement de Kabunambo dans la province du Sud-Kivu. Une petite fille de trois ans «est décédée sur-le-champ et un autre (un garçon de 11 ans) est mort des suites de ses blessures ce mardi», a-t-il ajouté, indiquant que six autres personnes ont été blessées.