Chaque année, 18’000 enfants ne vivent pas chez leurs parents, mais dans des familles d’accueil ou dans une institution. Deux tiers de ces placements extra-familiaux sont volontaires; un tiers est ordonné par les autorités. Une décision de placement extra-familial est une mesure particulièrement engageante pour toutes les personnes concernées, et cela même lorsque le placement peut être réalisé en douceur et de manière consensuelle grâce à une bonne planification en amont.

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) ont analysé les points positifs et les lacunes en matière de placement d’enfants dans les cantons et ont dernièrement émis des recommandations valables pour toute la Suisse.

Participatif durant toutes les phases

Un des thèmes principaux des recommandations est le droit à la participation de l’enfant ou du jeune qu’il s’agit de garantir à chaque étape du placement, à savoir durant la phase de décision et d’admission, au moment de la phase de prise en charge et lors de la phase de départ. Ainsi, l’enfant doit être informé de manière adéquate concernant les mesures qui sont envisagées dans sa situation et avoir la possibilité d’exprimer son opinion par rapport à toute décision prévue le concernant.